На форуме «Ладога» платформы Росмолодёжь.События создали арт-объект, посвящённый Героям СВО

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв фашизма, на площадке научно-библиотечного центра города Ханты-Мансийска офицер Управления Росгвардии по ХМАО — Югре встретился с учащимися среднего звена школы № 3 окружной столицы.