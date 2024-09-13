Офицер Росгвардии принял участие в мероприятии, посвящённом Международному дню памяти жертв фашизма
В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв фашизма, на площадке научно-библиотечного центра города Ханты-Мансийска офицер Управления Росгвардии по ХМАО — Югре встретился с учащимися среднего звена школы № 3 окружной столицы.
Представитель ведомства — участник специальной военной операции — рассказал ребятам о возникновении идеологии фашизма в мире, его формах и проявлениях сегодня, а также о задачах по его искоренению.
Юные участники памятного мероприятия с интересом слушали рассказы гостя, а также задавали вопросы о ходе проведения СВО.
«Именно молодое поколение — наш двигатель вперёд. Оно должно помнить свою историю, уважать предков и наставников, тем самым не допустить распространения запрещенных идеологий и насилия в нашей стране», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В завершение внеклассного урока участники встречи почтили память жертв фашизма минутой молчания.