Руслан Кухарук во время велопрогулки по Ханты-Мансийску попал на турслет педогогов
Губернатор Югры Руслан Кухарук продолжает знакомиться с окружной столицей во время велопрогулок.
В этот раз глава региона решил сделать остановку в Самаровском чугасе, чтобы прогуляться по осеннему лесу.
«В свободное время, когда получается, стараюсь проехать по Ханты-Мансийску на велосипеде. Всегда выбираю новые микрорайоны, все больше и больше узнаю город. Хорошая погода, вокруг красивейшая природа», — отметил Руслан Кухарук.
Он отметил, что не планировал принимать участия, но так получилось, что вышел по пути на точку проведения профсоюзного туристского слета работников образования Ханты-Мансийска.
«Турслет — это всегда праздник. Праздник для тех, кого объединяют дружба, романтика походов и стремление к победе! Команда нашей школы приняла участие в ежегодном профсоюзном туристском слете работников образования Ханты-Мансийска, приуроченным к Году семьи в России. Турслёт объединил 200 педагогов из 17 команд общеобразовательных и дошкольных учреждений города. Все получили огромный заряд бодрости и энергии на предстоящий учебный год», — отметила участница Евгения Баранова.
Главе региона рассказали, что такие встречи проходят каждый год. Участники турслета соревновались в ловкости, выносливости, показывали свои творческие и спортивные умения.
«Это командная история – соревнуются в спортивных дисциплинах, творческих конкурсах. Отличная традиция для того, чтобы сплотиться и зарядиться энергией в некабинетной обстановке», — заметил Руслан Кухарук.
В этом году к работникам образования присоединились и их семьи.
«Атмосфера – уютная, даже – семейная. Приятно знать, что такие позитивные и энергичные люди работают в сфере образования – наши дети в надежных руках», — написал в своих соцсетях Руслан Кухарук.
Отметим, что ранее глава региона рассказывал, что во время велопрогулки проехал по Восточной объездной к речному вокзалу. По тупи он встретил большое количество бегунов и велосипедистов и отметил, что еще не раз встретится с горожанами на велодорожках Ханты-Мансийска.