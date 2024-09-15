Ко Дню лесника волонтеры движения «Экосистема» запустили поздравительный флешмоб и поддержали акцию «Сохраним лес»
Каждую осень – в третье воскресенье сентября – в России отмечают День работников леса. Это профессиональный праздник тех, для кого сохранение и преумножение зеленого пояса страны — не просто работа, а настоящее призвание.
В честь знаковой даты волонтеры Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» запустили флешмоб-поздравление, адресованное всем тем, кто изо дня в день вносит вклад в лесную экосистему: экологам, ботаникам, дендрологам, ученым, лесникам, инспекторам по охране природы.
Видео с поздравлениями ребята записывали по всей стране – каждый из российских регионов выкладывает в сеть минутный ролик, где волонтеры на фоне лесной природы говорят о важности профессии. Россия остается самой «лесной» страной и на ее территориях становится больше боров, дубрав, ельников и новых зеленых массивов, которые поддерживают биоразнообразие экосистем и вносят существенный вклад в нашу экологию.
«Мы – участники движения «Экосистема» – говорим «спасибо» нашим лесникам за их труд и преданность профессии – и обязательно поддержим новый сезон главной лесовосстановительной акции страны – “Сохраним лес”.
С Днем работников леса! Сохраним лес вместе!» – говорится в видеообращении.
Организаторы акции «Сохраним лес» также призывают поддержать флешмоб ребят из движения «Экосистема» и выкладывать посты с поздравлениями лесников, указывая хештеги #деньлесника #сохранимлесвместе
Вклад сотрудников лесной отрасли всегда на виду: именно благодаря ему в рамках акции «Сохраним лес» по всей стране уже шестой год подряд высаживаются миллионы деревьев: появляются новые леса и в местах, где лесные территории были повреждены в результате пожаров. Цель акции и сотрудников отрасли в этом году – высадить 70 миллионов деревьев и привлечь еще больше внимания к теме заботы о лесном богатстве нашей страны и бережного отношения к нему.
Напоминаем, что принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться в удобной для вас локации на сайте сохранимлесрф.рф и приехать в назначенный день на место. Весь инвентарь и посадочный выдают на месте.
Организаторами акции «Сохраним лес» выступают АНО «Сад Памяти» совместно со Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.
Самый масштабный проект по восстановлению лесов в стране проводится с 2019 года в рамках исполнения Указа Президента В. В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в поддержку национального проекта «Экология».