Югорских предпринимателей приглашают на третий Международный форум «Женщина третьего тысячелетия»
3-й Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» состоится 14-15 ноября 2024 года на площадке культурного центра ГлаУпДК при МИД России в Москве.
Форум «Женщина третьего тысячелетия» - это площадка для объединения женщин-лидеров регионов России и зарубежных дружественных стран, для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленные на обсуждения роли женщин в современном мире.
Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к вкладу женщин в социально-экономическое развитие, активизация участия женщин в общественной и культурной жизни развитие и поддержки женского предпринимательства получение признания общественности.
В рамках форума запланировано проведение пленарное заседание, стратегические сессии, презентации регионов, деловые встречи и мастер-классы. Участники также смогут представить свои проекты и найти партнеров для их реализации, а также расширить свои контакты и укрепить международное деловое сотрудничество.
Форум также предоставит возможность участия в выставке продукции, медицины, туризма и ремесел «Руками женщины», а также наградит победителей фотоконкурса и конкурса «Женщина третьего тысячелетия».
Более подробная информация и ссылка на регистрацию доступна на официальном сайте по ссылке: www.woman3000.org. Приём заявок проходит до 10 октября 2024 года