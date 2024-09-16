В Югре продолжают оказывать поддержку оленеводам
В соответствии с программой автономного округа о развитии агропромышленного комплекса в Югре реализуется несколько видов государственной поддержки оленеводства.
Как сообщает департамент промышленности Югры, в программу развития включена субсидия на содержание поголовья оленей, строительство сельскохозяйственных объектов, объектов переработки продукции, приобретение мобильных боен, приобретение средств механизации, сельскохозяйственной техники и оборудования.
Кроме того, выделяются субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал акционерного общества «Казымская оленеводческая компания» и «Саранпаульская оленеводческая компания».
Также в целях поддержки оленеводы могут претендовать на грант «Агростартап» для начинающих фермеров.
Дополнительная информация о программах развития агропромышленного комплекса размещена на сайте департамента промышленности Югры.