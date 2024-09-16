Фонд «Сколково» и Технопарк высоких технологий запускают «Акселератор технологических стартапов» 4.0 в Югре
Фонд «Сколково» и Технопарк Югры объявляют четвертый совместный отбор перспективных технологических проектов, нацеленных на развитие и пилотирование в регионе. Акселерационную программу поддерживают Правительство и университеты Югры, а также крупные федеральные партнеры и институты развития: ВЭБ.РФ, Yandex Cloud, Фонд НТИ, Корпорация МСП.
В рамках Акселератора участники получат множество преимуществ, ускоряющих запуск продукта: грант на развитие проекта в Югре, доступ к ведущим экспертам и трекерам, а также региональной инфраструктуре.
Команда «Акселератора технологических стартапов» поделится с участниками многолетним опытом работы на рынке инновационных разработок, бизнес-компетенциями в коммерциализации технологических стартапов, проведет технологическую экспертизу проектов участников.
Среди партнеров Акселератора — лидеры институтов развития, специалисты в области бизнеса и технологического предпринимательства.
Одна из главных задач Акселератора — стимулирование процессов генерации передовых технологических идей в университетской среде и в сообществе технологических предпринимателей как внутри региона, так и за его пределами, а также вовлечение потенциальных стартаперов в практическую инновационную деятельность.
Ключевые направления:
- Разработка технологий в области энергетической безопасности;
- Здоровьесбережение и качество жизни населения;
- Энергетика и управление ресурсами;
Кого мы ищем
Программа рассчитана на 2 целевых потока:
01 СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП
02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП
Если вы занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, сгенерированной внутри университетской среды, планируете создание, продвижение и реализацию инновационного продукта, в том числе привлечение инвестиций (TRL1-TRL3) и хотите участвовать в Акселераторе – заполняйте анкету на официальном сайте Акселератора, выбирая поток – СУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП.
Если Вы создаёте новый продукт или новую технологию, применяя технологические разработки (не ниже уровня MVP) – заполняйте анкету на официальном сайте Акселератора, выбирая поток– ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП.
Заявки на участие принимаются до 24 сентября включительно на сайте https://techstartup86.ru/
Из каждого потока заявок будут отобраны по 25 перспективных проектов в области технологических инноваций, которые пройдут интенсивную программу акселерации.
7 проектов финалистов из каждого потока представят свои результаты и достижения на Демо-дне Акселератора на площадке Югорского экономического форума в ноябре 2024 года в Ханты-Мансийске.
По итогам Демо-дня 5 лучших проектов получат грант в 2 млн рублей на реализацию своего проекта.
Алексей Забозлаев, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:
«Главной мотивацией при принятии решения об открытии нового сезона Акселератора технологических стартапов для Правительства региона была и остается высокая готовность инновационных команд-участников к пилотированию своих разработок в Югре. Кроме того, не менее важной метрикой для нас является динамика, которую показывают югорчане: с каждым годом в числе финалистов и победителей акселерационной программы их доля растет, что говорит о многом.
С одной стороны, мы наблюдаем закономерный конструктивный эффект от слаженной работы федеральных и региональных институтов развития, исполнительных органов и правительства автономного округа по развитию инновационной экосистемы в регионе. С другой стороны, югорские финалисты и победители предыдущих акселерационных сезонов - это активные участники экономики региона и страны. Выпускники нашего акселератора быстро растут, демонстрируют кратный рост ключевых бизнес-показателей год к году, они смело выходят за пределы Югры, и все больше ориентируются в том числе на зарубежные рынки.
Поддерживая Акселератор технологических стартапов, мы инвестируем в наше будущее. Округу нужны прорывные технологии, высококлассные специалисты-разработчики, высокотехнологичные рабочие места, с которыми войдут в нашу жизнь перспективные стартапы».
Юрий Сапрыкин, заместитель председателя Правления по региональному развитию, Главный управляющий директор Фонда «Сколково»:
«Наша стратегическая задача как института развития — помогать развивать и запускать технологические проекты в регионах, чтобы они росли и становились независимыми. Мы не претендуем на долю — мы растим будущих инноваторов. Нам нужны передовые идеи, такие как проекты победителей Акселератора 2021-2023 годов. Это уже действующие участники проекта «Сколково»: проект по автоматизации и оптимизации процессов управления проектами и бизнес-процессами в лифтовой отрасли Арпикон. Online, проект экозахоронения животных c использованием биоурн "ROSTOK URN PETS", проект по выращиванию растительного сырья методом закрытого грунта на автоматизированных установках с использованием органического субстрата и производству на основе данного сырья масложировой продукции с сохранением полезных свойств растений Gastro Farm Technologies.
С нашей стороны мы все расскажем, все покажем, поделимся многолетним опытом технологической экспертизы, чтобы участники пришли, получили новые знания и опыт, создавали продуктовую ценность».
Детали Акселератора на сайте: https://techstartup86.ru/