Специалисты детской окружной больницы вернули пациентке возможность ходить
«Мой жизнерадостный ребёнок превратился в вымотанного от бессонных ночей человечка», - рассказывает о первых симптомах заболевания Ксюши ее мама. Как и у всех семей, столкнувшихся с онкологическим заболеванием, жизнь семьи Коркиных из Нефтеюганска разделилась на до и после. Их ребёнок, который раньше был активным, любил гулять с друзьями и помогать маме по дому, а также хорошо учился, в октябре 2023 года стал неузнаваем для своих родителей. У девочки появились боли в спине, она быстро утомлялась и не могла спать по ночам. МРТ грудного отдела позвоночника показало проблему - объемное образование, сдавливающее спиной мозг. Ксюшу вместе с мамой срочно госпитализировали в нейрохирургическое отделение БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница». Специалисты провели операцию по частичному удалению образования, чтобы убрать компрессию спинного мозга и восстановить иннервацию – связь органов и тканей с центральной нервной системой. Также взяли ткань опухоли на гистологическое исследование. Учитывая высокую вероятность подтверждения злокачественного процесса, Ксюшу вместе с мамой сразу после операции направили в детскую окружную больницу в онкологическое отделение на период ожидания результата гистологии. После комплексного обследования установлен точный диагноз - Лимфома Беркитта, 4 стадия.
«Помню, когда Ксюша поступила в наше отделение, она еще могла ходить, а через два дня уже не могла встать с кровати, перестала полностью чувствовать ноги. Лимфома Берикитта очень быстро растет, все симптомы, которые отступили после операции, вернулись с большей силой. Мы начали лечение. На фоне проводимой терапии через два месяца к Ксюше начала возвращаться чувствительность ног, улучшилась двигательная активность. К реабилитации ребенка активно подключилась и мама – ее научили упражнениям специалисты ЛФК, и она дополнительно начала заниматься с дочерью. Сначала Ксюша училась сидя держать свое тело, потом вставать с помощью ходунков. Восстановление подвижности конечностей, когда функция была долго нарушена, требует огромной силы духа, целеустремленности и терпения. Ксюша безумно сильная девочка, она провела в отделении полгода и была выписана с ремиссией», - рассказывает Роман Корягин, врач-онколог детского онкологического отделения БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница».
1 марта - день выписки, который семья Коркиных считает ещё одним днём рождения дочери. По рекомендации лечащего врача, Ксюша прошла реабилитацию в центре «Русское поле» НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва. Сейчас она уже начала немного ходить. Семья поддерживает связь с Романом Николаевичем и регулярно приезжает в детскую окружную больницу для контрольных обследований.
«Конечно, когда попали в детскую больницу было безумно страшно, но мы доверились нашему Роману Николаевичу. Также нам помогали психолог детского онкологического отделения - вытащила и меня и Ксюшу из тяжелого морального состояния и воспитатель, которая привлекала к рисункам, лепке из пластилина, знала подход к каждому ребёнку - отвлекала от страшной болезни. Когда нас выписали из больницы, было страшно ехать домой – привыкли быть под присмотром доктора и медсестричек. Роман Николаевич, я благодарна Вам за жизнь, за здоровье моей доченьки. Благодаря Вам я точно знаю, что лимфома в любой её стадии лечится! Вы наш настоящий командир в маленькой команде в борьбе за жизнь! Спасибо Вам, доктор!», - рассказала мама пациентки Анжелика Коркина.
В планах у семьи Ксюши продолжить реабилитацию, приехать на обследование к своему лечащему врачу Роману Николаевичу, и, конечно, научиться ходить, как будто рака никогда и не было.