Участники форума «Добрино» собрали гуманитарную помощь, помогли участникам СВО и разработали социально значимые проекты
Форум социального призвания «Добрино» платформы Росмолодёжь.События в Ханты-Мансийске завершил свою работу 13 сентября. Он объединил более 500 участников, экспертов и волонтёров, приехавших из 53 регионов России обсудить перспективы и векторы развития молодёжной политики и некоммерческого сектора. На форуме была реализована не только образовательная, но и полезная программы, включившие в себя благотворительные акции и сбор гуманитарной помощи.
В этом году местом проведения форума стал Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи «Добрино» – один из 12 подобных центров, которые Президент России Владимир Путин открыл в режиме видеоконференции 4 апреля 2024 года.
«Место проведения форума – Ханты-Мансийск – уже много лет занимает лидирующие позиции в России по развитию некоммерческих организаций и благотворительности. Региональные практики поднимаем на федеральный уровень, так мы можем их масштабировать. Ценно, что здесь есть такая экспертиза, команда и так много неравнодушных людей», – отметил Председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артём Метелев.
Участники форума стали примером для молодёжи, стремящейся к созиданию. Так, за четыре прошедших дня каждый молодой человек с «Добрино» получил возможность собственными руками совершить доброе дело: более 250 участников посетили мастер-классы Гуманитарного Добровольческого Корпуса, многие также задумались о том, чтобы присоединиться к движению. В «Корзину Добра» сдавали игрушки для детей из Курской области, сухие борщи для защитников Отечества, канцелярские и школьные принадлежности для ребят, продукты и предметы гигиены. 170 молодых людей научились безопасному вождению самокатов, послушав лекцию о правилах дорожного движения от заместителя начальника Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Артёма Карика. Свои навыки ребята закрепили на мастер-классе.
Кроме того, на форуме социального призвания «Добрино» была продемонстрирована деятельность проекта Движения Первых «Сушим для СВОих»: участники сдали более 40 килограмм фруктов и овощей, из которых молодые люди сделали пастилу и сухофрукты для отправки российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.
«Добровольчество – одно из самых популярных направлений среди молодёжи Югры. Наш регион стал победителем Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных молодёжных образовательных центров Росмолодёжи среди субъектов России. Уже с этого года разрабатываем проект Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «Добрино». Важно наполнить это пространство теми смыслами, идеями и проектами, которые откликаются в сердцах молодёжи. Вместе с организаторами форума социального призвания соберём предложения от участников по оформлению нового центра», – губернатор Ханты-Мансийского автономного округа –Югры Руслан Кухарук.
Форум включал в себя девять образовательных треков: «Обучение служением» и «Стратегия развития некоммерческого сектора России», «Обучение служением. Вузовская среда» и «Обучение служением. Социальные партнёры», «Обучение служением. Верификаторы» и «Служение в медиа», «Служение как профессия» и «Акселератор социальных проектов. Регионы», «Акселератор социальных проектов. Межрегион» и «Первые – полезные». Общей целью образовательных треков форума «Добрино» стало формирование культуры созидания и взаимопомощи в молодёжной и некоммерческой среде.
Одним из самых крупных стал трек «Обучение служением» от Ассоциации Добро.рф, в котором работа разделилась по трём направлениям: «Вузовская среда», «Социальные партнёры» и «Верификаторы». Трек был призван консолидировать всех участников для решения одной из предложенных задач – драйверов развития «Обучения служением»: например, создание амбассадорской программы. Итогом стали 10 продуктов от 10 сплочённых команд, готовых дорабатывать и развивать продукты.
На треке «Акселератор социальных проектов. Межрегион» молодые люди разработали урбанистическую концепцию с предложениями по улучшению местной достопримечательности – природного парка «Самаровский Чугас» – прототипом квеста-раскраски по городу Ханты-Мансийску. Работа трека «Акселератор социальных проектов. Регион» была направлена на доработку и улучшение проектов тех молодых людей, которые планируют принять участие в защите проекта в грантовом конкурсе Росмолодёжи.
По словам директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирины Мерсияновой, сегодня некоммерческий сектор имеет большой запрос на профессионализацию: «Мало просто иметь желание, нужно быть профессионалом».
Именно поэтому на треке «Служение как профессия» был создан портрет профессионала в социальной сфере, сформированный участниками по направлениям «знания и умения» и «личностные качества». Кроме того, участники трека подготовили прототип образовательной программы для повышения уровня профессионализма людей, работающих над социальными проектами.
На треке «Служение в медиа» участники решили серию задач, среди которых – информационное продвижение форума социального призвания «Добрино». Интеграция Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «ШУМ» в деятельность трека позволила участникам освоить новые виды деятельности –продвижение добровольческих проектов и популяризация активной гражданской позиции среди молодёжи и других целевых аудиторий.
Участники трека «Первые-полезные» разрабатывали механизмы поддержки участников СВО, а также искали способы оказания помощи социально-значимой деятельности некоммерческих организаций. Решения, предложенные участниками, будут переработаны в проектные инициативы. Перечень инициатив направят в региональные отделения Движения Первых Уральского федерального округа с предложением о реализации.
В экспертном треке «Стратегия развития некоммерческого сектора России» разработали идеи по развитию системы кадрового обеспечения сектора НКО, включению навыков и компетенций общественного участия и управления НКО в учебные программы школ, учреждений среднего специального образования и высших учебных заведений. Также молодые люди работали с профессиональным стандартом «Управление социальными проектами», формировали перечень предложений по развитию программы вовлечения госслужащих в социальную активность и деятельность НКО и разрабатывали методики оценки вклада НКО в достижение национальных целей развития.
Форум социального призвания «Добрино» также включал в себя грантовый конкурс Росмолодёжи. На нём участники форума защитили 45 проектов, 5 из которых стали победителями. Общая сумма грантовой поддержки, рекомендованной для победителей публичных защит конкурса Росмолодёжь.Гранты, составила 2 550 000 рублей.