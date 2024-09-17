Более 37 тысяч пенсионеров в Югре получают доплату к пенсии за детей, которые находятся на их полном обеспечении
Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выплачивает повышенную фиксированную выплату к пенсии более 37 тысячам югорчан. Такую поддержку получают родители-пенсионеры, на обеспечении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов по основным образовательным программам.
Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности за иждивенцев могут получать оба родителя, которым установлены указанные пенсии. Если в семье несколько детей, то доплата полагается на каждого ребенка, но не более, чем на трёх.
В 2024 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом повышения за нетрудоспособного члена семьи и районного коэффициента 1,5 составляет: на одного ребенка — 16 269,76 рублей (1/3 от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на каждого ребенка), на 2-х детей — 20 337,20 рублей, на 3-х и более — 24 404,64 рубля.
На несовершеннолетних детей до 18 лет, находящихся на иждивении родителя-пенсионера, повышенная фиксированная выплата устанавливается без подтверждения факта иждивения и независимо от факта учебы.
На детей старше 18 лет повышение фиксированной выплаты устанавливается на период обучения ребенка в учебном заведении на очном отделении, но не более, чем до 23 лет. В этом случае родителям-пенсионерам необходимо представить документы, подтверждающие иждивение, а также факт обучения, в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре.
«Если ребёнок-студент находится в академическом отпуске, то право на получение фиксированной выплаты к пенсии в повышенном размере сохраняется, а вот в случае отчисления из учебного заведения или перевода на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения доплата за иждивенцев прекращается», – отметила Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением Социального фонда по ХМАО – Югре.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Социальный фонд России по ХМАО- Югре