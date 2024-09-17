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В Югре стартовал перевод вооружения, военной и специальной техники Росгвардии на зимний период эксплуатации

17.09.2024

В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре начался перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний период эксплуатации.

В преддверии наступления холодов в подчиненных структурных подразделениях прошли инструкторско-методические занятия, на которых военнослужащие и сотрудники изучили порядок перевода вооружения на зимний период эксплуатации.

В рамках проведения технического обслуживания служебного транспорта, военной и специальной техники военнослужащим и сотрудникам ведомства предстоит произвести замену моторных и трансмиссионных масел, фильтров, обслужить аккумуляторные батареи, проверить состояние всех систем, включая тормозную, топливную, рулевое управление и другие.

Проведение подготовительных мероприятий завершится смотром служебного транспорта, военной и специальной техники.

На вооружении Управления Росгвардии по ХМАО — Югре состоит автобронетанковая техника: «Патруль-А», ВПК «Тигр», а также специальный передвижной комплекс «Аракс»; служебные автомобили: «Лада Гранта», УАЗ «Патриот» и другие.

С начала года автопарк Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обновился на 25%.

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

 

17.09.2024

17.09.2024