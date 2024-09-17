В Югре стартовал перевод вооружения, военной и специальной техники Росгвардии на зимний период эксплуатации
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре начался перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний период эксплуатации.
В преддверии наступления холодов в подчиненных структурных подразделениях прошли инструкторско-методические занятия, на которых военнослужащие и сотрудники изучили порядок перевода вооружения на зимний период эксплуатации.
В рамках проведения технического обслуживания служебного транспорта, военной и специальной техники военнослужащим и сотрудникам ведомства предстоит произвести замену моторных и трансмиссионных масел, фильтров, обслужить аккумуляторные батареи, проверить состояние всех систем, включая тормозную, топливную, рулевое управление и другие.
Проведение подготовительных мероприятий завершится смотром служебного транспорта, военной и специальной техники.
На вооружении Управления Росгвардии по ХМАО — Югре состоит автобронетанковая техника: «Патруль-А», ВПК «Тигр», а также специальный передвижной комплекс «Аракс»; служебные автомобили: «Лада Гранта», УАЗ «Патриот» и другие.
С начала года автопарк Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обновился на 25%.
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