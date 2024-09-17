Борис Хохряков поздравил коллектив «Шьем для наших»
Сегодня исполнилось два года волонтерскому движению «Шьем для наших» из Ханты-Мансийска.
Оно было образовано 17 сентября 2022 года неравнодушными жителями Ханты-Мансийска для оказания помощи участникам специальной военной операции. Главная цель – помощь в обеспечении участников специальной военной операции теплой одеждой и шерстяными носками. В группе состоят более 100 человек: швеи и вязальщицы. К движению присоединились добровольцы из Выкатного и Бобровского Ханты-Мансийского района.
Сегодня участниц движения поздравил Председатель Думы Югры Борис Хохряков: «Буквально два года назад вас было 15 человек: собрались, сами закупили ткань, фурнитуру, начали шить все то, что необходимо для наших воинов. А сегодня вас уже больше 100 человек, – сказал Борис Сергеевич. – Я рад, что мы второй раз посещаем это помещение. Администрация города, глава Максим Павлович Ряшин лично принял решение и это помещение выделено, где вы смогли поставить второй раскроечный стол. И за эти два года вы отправили почти восемь тысяч различных изделий для наших участников специальной военной операции: теплое белье, зимнюю одежду, носки, антидроновые одеяла. Ваш труд спас не одну жизнь наших воинов. На протяжении всего этого времени Региональное отделение партии «Единая Россия» сотрудничает с вами. За этот период провели около 10 различных закупок: оборудование, специальную ткань, фурнитуру. Буквально недавно закупили 200 килограммов флиса, более 600 метров различной ткани. Слава о вас в народе идет. Все свободное время вы проводите здесь и оказываете помощь нашим парням. Искренние слова благодарности за ваш труд».
Борис Хохряков подарил волонтерам движения чайные сервизы, которые им пригодятся в минуты отдыха между работой. Руководитель волонтерского движения «Шьем для наших» Екатерина Парсаева вручила Борису Хохрякову Благодарственное письмо за помощь в материально-техническом обеспечении волонтерского движения в целях оказания помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
«Ваше неравнодушие и отзывчивость вызывают глубокое уважение. Ваша поддержка вносит огромный вклад в приближение Победы!», – говорится в Благодарственном письме.
Также волонтеры движения «Сушилочка», которые сотрудничают с волонтерами «Шьем для наших», показали Борису Хохрякову новую продукцию – сухие пайки и еду для наших воинов, которые они выпускают благодаря приобретению двух дигидраторов. По отзывам наших ребят на передовой, продукция очень удобна, особенно в полевых условиях.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры