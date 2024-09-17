Акция «Поделись своим Знанием» продолжается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Просветительская акция Российского общества «Знанием» проходит в России уже в пятый раз. 17 сентября в ХМАО – Югре лектором стал директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Афанасьев.
Мероприятие состоялось в Югорском государственном университете. Участие во встрече приняли студенты и преподаватели юридического института. В формате открытого диалога лектор рассказал об экономике предложения. Он подчеркнул, что именно она определяет сегодня базовые принципы развития страны и региона.
Также Сергей Афанасьев объяснил, что в современных реалиях важно поддерживать инновации, развивать творческие способности и внедрять необходимые изменения в экономике для успешного развития регионов.
«Руководящим звеньям и креативному классу необходимо искать новые способы выполнения традиционных задач, которые могли бы принести выгоды в будущем. В свою очередь креативная экономика должна стимулировать инновации и быстрые качественные преобразования, развивая «технологию любопытства». Читайте, развивайтесь и опережайте современные реалии, чтобы формировать достойную экономику предложений», – поделился он со слушателями.
В просветительской акции «Поделись своим Знанием» принимают участие и другие лекторы Общества «Знание» из ХМАО – Югры. Так, перед студентами и преподавателями Сургутского государственного педагогического университета выступила предприниматель, психолог и преподаватель университета, специалист в области лидерства и саморазвития личности Любовь Кириленко. Она рассказала, как гибкие навыки помогают в формировании успешной карьеры.
Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» проводится с 2021 года. География проекта охватывает все регионы России от Сахалина до Калининграда. Каждый год в течение всего сентября выдающиеся люди из разных сфер деятельности возвращаются в школы и проводят уроки об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Спикерами выступают представители исполнительной власти, культуры и спорта, общественные деятели, предприниматели и другие эксперты из разных отраслей. Слушателям предоставляется возможность расширить свой кругозор и найти новых друзей и единомышленников.
В этом году эта акция стала по-настоящему народной: со 2 по 30 сентября любой желающий может зарегистрироваться на сайте проекта и выступить с лекцией. В поддержку лекторов на портале запущен специальный раздел – библиотека методических материалов, где спикеры смогут найти презентацию или ход лекции для использования в своем выступлении.