Команда специалистов из Югры вернулась из Курской области
Специалисты медицинских учреждений приняли активное участие в ликвидации ЧС на территории Курской области. Первые, кто откликнулись - специалисты психоневрологических больниц города Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. В составе делегации принял участие врач-психиатр Новиков Андрей Петрович, медицинские психологи: Беда Владимир Владимирович, Гареев Рустам Айратович и Ковалева Ольга Анатольевна.
Главной задачей психологов стала организация психологической помощи в пунктах временного размещения и выдачи гуманитарной помощи. В работу специалистов так же входило осуществление ухода за маломобильными гражданами, организация досуговой деятельности с детьми и лицами пожилого возраста.
На сегодняшний день в Курске также находятся коллеги из Югры и идет подготовка по направлению в область дополнительных специалистов психологов. Специалисты поделились впечатлениями о поездке: «Эта миссия стала для нас особенной. Новый опыт и эмоции. Работа осуществлялась на протяжении двух недель непрерывной работы».