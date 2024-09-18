Путешествуй со «Знанием»: всероссийский онлайн-квиз по истории великого торгового пути

В Когалыме открыто несколько объектов социальной инфраструктуры, построенные при содействии Фонда «Наше будущее», в частности скульптура «Термометр», расположенная на одном из перекрёстков города. Также был заложен первый камень комплекса, в который войдут четыре музея и планетарий.