Развитие волонтерской деятельности обсудили в Нефтеюганске.
Сегодня в Нефтеюганске под руководством спикера окружной Думы, председателя Корсовета Бориса Хохрякова состоялся круглый стол на тему «Об отдельных вопросах, связанных с участниками специальной военной операции, и развитии волонтерской (добровольческой) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Участниками заседания стали председатель Комитета Думы Югры по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений, заместитель председателя Корсовета Александр Сальников, представители Правительства региона, руководители местных органов представительной власти, члены молодежных палат городов и районов Югры, представители Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», сотрудники аппарата Думы округа.
Открывая круглый стол, Борис Хохряков отметил, что в Югре работает закон о регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства). Есть Концепция и Межведомственная программа развития добровольчества (волонтерства) в автономном округе. Внедрены все 9 шагов Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства).
«В одном из Указов Президента России Владимира Путина о национальных целях развития в число национальных целей вошло увеличение до 15% доли россиян, участвующих в волонтерской деятельности. В Югре эта цифра достигнута давно, волонтеров и добровольцев – более 250 тысяч человек. Работа наших добровольцев и волонтеров не раз признавалась лучшей на самом высоком уровне. Буквально в этом месяце Югра была отмечена в числе лидеров по числу инициатив-победителей регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. На прошлой неделе в Ханты-Мансийске прошел Всероссийский форум социального призвания «Добрино» платформы «Росмолодежь. События». В конце этого месяца на базе центра «Добрино» пройдет VIII Всероссийский форум «серебряных» добровольцев. Так что работы очень много, идей тоже, надо их воплощать в жизнь и обмениваться опытом. Многие проекты, рожденные в Югре, рекомендованы к принятию на федеральном уровне и в других регионах. Нам есть, чем поделиться и есть, что показать в плане волонтерства и добровольчества», – обратился к присутствующим Борис Хохряков.
Также со словами приветствия к участникам заседания обратились врио главы города Нефтеюганска Наталья Халезова и председатель Думы Нефтеюганска Марат Миннигулов.
Первым делом выступил начальник отдела по законодательству в сфере природопользования, противодействия коррупции и жилищной политики Государственно-правового управления аппарата Думы Югры Александр Сирук с информацией об особенностях предоставления земельных участков участникам специальной военной операции и реализации их жилищных прав в автономном округе.
Он пояснил, что в настоящее время больше всего вопросов возникает при принятии решений о бесплатном предоставлении указанным гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В частности, актуален вопрос об определении доли земельных участков, выделяемых из общего количества имеющихся земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, гражданам, имеющим трех и более детей, а также участникам специальной военной операции.
Также докладчик рассказал участникам круглого стола о сохранении права на бесплатное получение земельного участка для ИЖС семьей участника СВО, проинформировал о важном направлении работы в области обеспечения жилищных прав участников СВО, которые вследствие полученных ранений имеют инвалидность.
Так, согласно информации, представленной Департаментом социального развития автономного округа, за период 2023-2024 годов участникам специальной военной операции на приобретение жилых помещений, приспособленных для проживания инвалидов, предоставлена 51 субсидия на сумму 200 миллионов рублей.
Администрация города Сургута приобретает жилые помещения для предоставления их инвалидам взамен жилья, неприспособленного для их проживания в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года».
Сургутским районом за счет Единой субсидии в рамках переселения из аварийного жилья приобретены жилые помещения для 18 участников специальной военной операции с инвалидностью.
В городе Ханты-Мансийске жилые помещения приспосабливаются с учетом потребностей инвалида на этапе отделочных работ, после чего жилье им предоставляется. При этом, участники специальной военной операции и члены их семей освобождаются от выплаты разницы между стоимостью предоставляемого жилого помещения и размером возмещения отчуждаемого жилого помещения, непригодного для проживания инвалидов. В 2023 году в новые квартиры переселены 4 участника специальной военной операции с инвалидностью, по состоянию на август 2024 года – 1.
О развитии волонтерской (добровольческой) деятельности на территории города Нижневартовска проинформировал председатель муниципальной Думы Алексей Сатинов.
Цели развития добровольческой (волонтерской) деятельности имеют статус национальных и отражены в Указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Их реализация обеспечивается посредством достижения целевых показателей и задач.
«Нижневартовск является участником реализации федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование». На протяжении 2021-2023 годов в Нижневартовске наблюдается устойчивая тенденция перевыполнения установленного значения показателя.
Этому способствовала системная политика поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, которая включает в себя 5 основных направлений: финансовую, организационную, информационную, методическую, имущественную поддержку. Ключевыми мерами являются грантовая поддержка, организация и проведение обучающих мероприятий, предоставление объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование, компенсация отдельных видов затрат», – сказал спикер Думы Нижневартовска.
О добровольческом движении в формате детских и молодежных общественных объединений региона доложил председатель Комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Молодежного парламента при Думе Югры, Руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» Данил Гордеев.
Он пояснил, что гуманитарная миссия действует с 2022 года, первая отправка волонтеров состоялась в город Мариуполь: «С этого времени отправка волонтеров стала системной, каждые две недели активисты отправляются в новые регионы для оказания помощи военнослужащим и гражданским жителям. Со временем количество направлений увеличилось, теперь добровольцы работают в Донецке, Мариуполе, Луганске, Северодонецке, Лисичанске, Энергодаре, Запорожской и Херсонской областях. В связи с последними событиями открылось Курское направление».
Молодой политик подчеркнул, что за период реализации волонтерской миссии 37 молодогвардейцев Югры посетили зону СВО. Ребята оказывали поддержку военнослужащим в госпиталях, доставляли гуманитарную помощь, восстанавливали социально важные учреждения.
Вопрос дополнил начальник управления по молодежной политике Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа Иван Хлебников. Он рассказал о добровольческом движении в формате детских и молодежных общественных объединений округа, актуальных проектах среди молодых людей и югорчан пожилого возраста.
«Наш регион стал первым в РФ, внедрившим в практику проведение конкурса на предоставление гранта Губернатора автономного округа
на основе модели школьного инициативного бюджетирования «Грант Первых». Конкурс организован во взаимодействии с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в автономном округе. По итогам конкурса поддержку на сумму 8,8 млн рублей получил 21 проект, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). Начиная с 2024-2025 учебного года, автономный округ в числе пилотных регионов внедряет технологию «Обучение служением. Первые», – добавил Иван Хлебников.
Более подробно об этом рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» региона Светлана Омельченко.
В завершение круглого стола члены Координационного совета обменялись мнениями и выработали рекомендации. Органам местного самоуправления муниципальных образований Югры необходимо: организовывать проведение образовательных мероприятий для популяризации добровольческого движения и повышения профессионализма его членов; содействовать регулярному взаимодействию участников СВО, членов волонтерских организаций, бизнес-структур и представителей органов местного самоуправления региона; создавать механизмы поощрения волонтеров; разработать механизмы мониторинга и оценки эффективности проводимых мероприятий по поддержке участников специальной военной операции и развития волонтерской деятельности.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры, Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа