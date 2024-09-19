Форма поиска

Для слабовидящих

Приглашаем на большой праздник с участием детских писателей! Вы сможете встретиться:

19.09.2024

 с Юлией Варнаковой, автором и иллюстратором детских книг, лауреатом Международной литературной премии имени В. П. Крапивина, финалистом Национальной премии в области детской и подростковой литературы (Нижний Новгород);
 с Евгенией Русиновой, автором более 30 книг для детей и подростков, сценаристом комиксов (Санкт-Петербург);
 с Людмилой Потапчук, дважды финалистом конкурса «Книгуру», победителем конкурса издательства «Белая ворона», конкурса «Электронная буква» (Москва)

Вас будут ждать:

 творческие встречи с писателями;
 увлекательные мастер-классы;
 семейные пантомимические игры.

Подробную программу листайте в карусели.

 Встречаемся 20 сентября в 11:15 в Окружной библиотеке, ул. Мира, 2.

19.09.2024

19.09.2024