Приглашаем на большой праздник с участием детских писателей! Вы сможете встретиться:
с Юлией Варнаковой, автором и иллюстратором детских книг, лауреатом Международной литературной премии имени В. П. Крапивина, финалистом Национальной премии в области детской и подростковой литературы (Нижний Новгород);
с Евгенией Русиновой, автором более 30 книг для детей и подростков, сценаристом комиксов (Санкт-Петербург);
с Людмилой Потапчук, дважды финалистом конкурса «Книгуру», победителем конкурса издательства «Белая ворона», конкурса «Электронная буква» (Москва)
Вас будут ждать:
творческие встречи с писателями;
увлекательные мастер-классы;
семейные пантомимические игры.
Подробную программу листайте в карусели.
Встречаемся 20 сентября в 11:15 в Окружной библиотеке, ул. Мира, 2.