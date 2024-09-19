Более 250 родителей детей с инвалидностью в Югре одновременно работают и получают выплаты по уходу
С 1 января 2024 года вступил в силу закон, который позволяет получать ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком с инвалидностью родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре данным правом воспользовались более 250 законных представителей детей.
Одному из родителей, воспитывающему ребенка с инвалидностью либо ухаживающему за инвалидом с детства I группы, положена ежемесячная выплата по уходу в размере 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента 1,5). Ранее она назначалась неработающим трудоспособным родителям и опекунам, теперь выплату можно получать при трудоустройстве на неполный рабочий день. Продолжительность занятости не должна превышать 40 часов в неделю.
Оформить выплату по уходу можно онлайн через портал госуслуг либо обратившись в любую клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре.
При установлении ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям) необходимо подтвердить факт осуществления трудовой деятельности в режиме неполного рабочего времени. Сделать это можно, предоставив в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре трудовой договор или справку от работодателя.
Напомним, что периоды ухода за нетрудоспособными гражданами засчитываются в стаж и увеличивают пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Социальный фонд России по ХМАО- Югре