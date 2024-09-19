С заботой о пациентах 24/7
Большой путь от фельдшерско-акушерского пункта, располагавшегося в деревянном бараке до современного подразделения АУ «Советская районная больница» проделала амбулатория в Зеленоборске. Ее история началась в 1964 году. Тогда о здоровье пациентов заботились первый фельдшер, акушерка, медицинская сестра и санитарка. Стационар на 20 коек появился только спустя 5 лет. Менялись здания и статусы больницы, но неизменным было и остается искреннее желание медицинских работников помогать пациентам. "Я отработала в нашей амбулатории медицинской сестрой 40 лет. Начинали мы трудиться в очень тяжелых условиях - дорог не было, людей не хватало. Но мы все оставались верны своему делу. Сейчас я уже на пенсии, теперь прихожу сюда в качестве пациента. Такой заботы я не встречала нигде, очень теплая атмосфера. У нас самая лучшая амбулатория" - поделилась жительница г.п. Зеленоборск Надежда Фирстова.
Сегодня население поселка обслуживает 21 медицинский работник, из них 2 врача. Коллектив трудится в отремонтированном здании с просторными уютными кабинетами. В амбулатории имеется стоматологическая установка и рентгеновский аппарат. Для удобства пациентов работает аптечный пункт. В рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" обновлен автопарк машин скорой медицинской помощи. Но самую главную ценность представляют люди, которые большую часть жизнь отдали охране здоровья жителей поселка и по сей день преданы своей профессии. Более 40 лет в амбулатории трудится старшая медицинская сестра Людмила Степанюк и фельдшер скорой медицинской помощи Надежда Плоскова. Более 35 лет посвятили охране здоровья односельчан медицинская сестра Ольга Кашина и зубной врач Александр Ерунов.
Для удобства жителей поселения по графику в амбулаторию приезжают узкие специалисты Советской районной больницы. В этот раз очередной выездной прием провели врач- эндокринолог и невролог. Помощь получили и те, кто находится на диспансерном наблюдении и те, кто нуждается в консультации в профилактических целях или по заболеванию.