В Югре откроется выставка «Сила V правде – гордость и победа»
Экспозиция трофейной военной техники стран НАТО, захваченной группировкой «Центр» в ходе специальной военной операции, откроется 27 сентября в Сургуте на площади Ледового дворца.
Это единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа». Организаторы выставки в Югре – полпредство в УрФО, Правительство Югры, Центральный военный округ и партия «Единая Россия».
«Важно, что выставка возвращается в Уральский федеральный округ. У жителей Сургута и всей Югры будет 10 дней, чтобы в удобное для них время увидеть трофейную технику и оказать поддержку нашим бойцам на передовой», - отметил полномочный представитель Президента в УрФО, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
Югорчане смогут увидеть 14 единиц техники, поставляемые странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Среди трофейной техники представлены танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине.
На выставке «Сила V правде – гордость и победа» покажут один из самых больших в мире танков Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff», а также образцы ракетно-артиллерийского вооружения.
Отметим, экспозиция была представлена уже в семи регионах страны, ее гостями стали более 750 тысяч человек.