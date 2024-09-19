Борис Хохряков обсудил с руководством Нефтеюганска вопросы жизнеобеспечения муниципалитета.
Сегодня спикер окружного парламента, председатель Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры и Думы автономного округа Борис Хохряков провел встречу с врио главы Нефтеюганска Натальей Халезовой и председателем городской Думы Маратом Миннигуловым.
Первым делом обсудили снос ветхого жилого фонда в муниципальном образовании. Наталья Халезова доложила, что в городе проводится активная застройка. Так, за 2022-2023 годы введено в эксплуатацию 194 тысячи квадратных метров жилья: «До конца текущего года мы планируем ввести еще пять многоквартирных жилых домов, и данный показатель будет перевыполнен».
Председатель региональной Думы отметил, что вчера участники Координационного совета оценили высокие темпы строительства в муниципалитете: «В городе за последние годы снесено более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья и это хороший показатель. Я убежден, что в истории Нефтеюганска наступит такой момент, когда ветхого жилого фонда не будет».
Представители муниципальной власти подчеркнули, что все микрорайоны, где строятся новые дома, обеспечены электроэнергией. Также в городе ведется работа по проектированию новых линий и дополнительных опор освещения, чтобы увеличить энергомощности муниципалитета. Данная деятельность проводится с учетом запроса жителей города.
Борис Хохряков, в свою очередь, отметил, что энергетический вопрос – один из основных и многие крупные города региона уделяют этому особое значение. Также спикер региональной Думы поинтересовался, как проходит подготовка к отопительному сезону. Врио главы Нефтеюганска ответила, что в городе проводилась работа по замене теплосетей, отремонтированы к зиме дороги. К отопительному сезону Нефтеюганск готов, и с 1 сентября все школы, детские сады муниципалитета обеспечены теплом.
Кроме того, обсудили вопрос качества воды в муниципальном образовании. Здесь ветхие инженерные сети водоснабжения постепенно меняются. В 2023 году была запущена фильтровальная станция, и это позволило обеспечить город чистой водой. Также в Нефтеюганске продолжается реконструкция канализационно-очистных сооружений.
Большое внимание городские власти уделяют вопросам благоустройства. В перспективе – проект с рекреационными зонами для организации мест отдыха населения, где будут комфортные прогулочные места, качели, зеленые насаждения.
«Сегодня идет ремонт фонтана, открытие которого очень ждут жители города. По условиям контракта реконструкция должна закончиться до конца октября 2024 года. Специалисты приступили к монтажу оборудования – сбоев нет, погода нам позволяет проводить ремонт. Мы надеемся, что в конце сентября осуществим проверочные пусконаладочные работы, чтоб светомузыкальный фонтан нормально функционировал и мог радовать нефтеюганцев уже в следующем году», – добавила Наталья Халезова, поблагодарив депутатов Думы Югры за конструктивное сотрудничество.
Подводя итог встречи, Борис Хохряков отметил слаженную работу всех служб муниципального образования.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры, Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа