В Югре начальник Управления Росгвардии провел рабочую встречу с директором ГТРК «Югория»

В Ханты-Мансийске начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков встретился с директором Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Югория» Натальей Анкуд, в ходе которой обсудил актуальные тенденции медиакоммуникации в современном информационном