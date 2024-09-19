В Югре начальник Управления Росгвардии провел рабочую встречу с директором ГТРК «Югория»
В Ханты-Мансийске начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков встретился с директором Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Югория» Натальей Анкуд, в ходе которой обсудил актуальные тенденции медиакоммуникации в современном информационном пространстве.
Участники встречи подвели итоги взаимодействия, отметив важную роль в информировании жителей удаленных территорий автономного округа о тонкостях действующего законодательства в сфере оборота оружия, охраны имущества граждан, обеспечении правопорядка. Ежемесячно представители Росгвардии участвуют в радиопрограмме «Актуальное интервью». Они становятся «героями» и телерепортажей.
«Журналисты в своих теле- и радиопрограммах рассказывают о деятельности сотрудников и военнослужащих ведомства, раскрывая наиболее актуальные темы, донося до югорчан ценную профилактическую информацию, это важное связующее звено с населением», - отметил начальник теруправления полковник полиции Евгений Симаков.
В рамках рабочей встречи стороны договорились о создании нового проекта, эфир которого запланирован в ближайшее время.
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