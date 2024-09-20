Работу жительницы Ханты-Мансийска (Белоярский) отобрали к участию во всероссийской фотовыставке "Семья и Дети", приуроченной к году Семьи, из 2145 других работ!
20.09.2024
В августе этого года главная всероссийская фотопремия Russian Photo Awards, которая уже 7-й год является самым масштабным конкурсом фотографии в стране, объявила об открытии нового проекта — Russian Photo Expo.
Russian Photo Expo — проект по организации выставок для фотографов. Масштабных, зрелищных, статусных, освещаемых СМИ.
«Выходи в оффлайн!» — таков девиз проекта, который призывает фотографов вынырнуть из омута социальных сетей и виртуальной коммуникации, чтобы явить свое творчество миру, миру живых людей, миру живого общения.
Торжественное открытие первой выставки детской и семейной фотографии «Семья и Дети» прошло 17 сентября 2024 года в Петербурге в арт-пространстве Окна. Прекрасное просторное выставочное пространство вместило в себя 230 самых трогательных, искренних, берущих за душу работ лучших фотографов страны! И это не пустые слова — всматриваясь в работы, посетители экспозиции как будто заново открывали свой семейный альбом, где запечатлены теплые моменты детства, беззаботности, любви, объятий. До мурашек знакомые кадры — многие не могли сдержать слез.
Выбор темы первой фотовыставки Russian Photo Expo не случаен — 2024 год назван годом семьи. Выставка была призвана привлечь внимание к вопросам семьи и детства через искусство фотографии.
Как заявили учредители проекта Алена Гороховская и Юлия Попова: «Мы хотим, чтобы семейные межпоколенческие связи сохранялись, чтобы слово «патриотизм» было не пустым звуком для молодежи, чтобы уважение к старшим вновь стало нормой».
Проведение подобной масштабной выставки стало началом возрождения семейной фотографии и популяризации семейных архивов.
20.09.2024
20.09.2024