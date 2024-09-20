Региональное Отделение СФР выплатит жителям Югры остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей
Возможности использования материнского капитала в России постоянно расширяются. Семьи, у которых на сертификате материнского капитала осталось не более 10 тысяч рублей, смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты.
По данным регионального СФР единовременные выплаты остатка средств материнского капитала смогут получить 13 тысяч семей из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление (https://www.gosuslugi.ru/600121/1/form?_=1726565218738) на портале госуслуг либо в любой клиентской службе Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре или МФЦ.
Заявление на получение единовременной выплаты будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займёт не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счёт, указанный в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, не превышающую 10 тысяч рублей.
В 2024 году размер материнского капитала составляет 630 тысяч рублей на первого ребёнка и 833 тысяч — на второго. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на малышей до 3 лет, обучение детей, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию женщины (мужчины). Можно выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.
Социальный фонд России по ХМАО- Югре