Комиссия из Москвы оценила помощь пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями

Заявочная кампания форума «Российский Север» платформы Росмолодёжь. События продлена до 29 сентября. Форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации пройдёт в Салехарде с 20 по 23 ноября.