Комиссия из Москвы оценила помощь пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями
Как в Югре оказывают помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, оценила комиссия ведущих экспертов Минздрава под руководством кардиолога России, академика РАН Сергея Анатольевича Бойцова. Обход ключевых подразделений Кардиоцентра прошел 11 сентября. В тот же день эксперты Минздрава оценили ситуацию в других медицинских учреждениях региона. Сергей Анатольевич ознакомился с работой БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», где круглосуточно получают помощь пациенты из всего округа. Кардиоцентр флагман кардиологической службы в округе по оказанию помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Каждый год врачи центра спасают около 9000 пациентов с разными профилями заболеваний.
В рентген-операционном блоке главному внештатному кардиологу Минздрава продемонстрировали высокотехнологичное оснащение клиники. Отдельное внимание уделили службе по лечению хронической сердечной недостаточности. Главный кардиолог также ознакомился с клиническими случаями и лично пообщался с пациентами кардиодиспансера. «Наша задача не инспекционная, наша задача – оценка ситуации. Мы всегда с коллегами на месте вырабатываем план действий, как двигаться вперед. В Ханты-Мансийском округе мы видим современную медицину, современную кардиологию, кардиохирургию, интервенционные технологии, безусловно, функциональную диагностику. Мы ситуацию анализируем, что называется, снизу доверху», – отметил академик Сергей Бойцов.
Особое внимание эксперты уделили профилактическому мониторингу и динамическому наблюдению пациентов при посещении амбулаторного кабинета хронической сердечной недостаточности, поскольку вектор будущего года будет направлен на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Сергей Бойцов отметил успехи региона, в частности, своевременное выполнение задач нацпроекта, соблюдение дорожных карт и достижение контрольных точек, которые говорят об эффективности работы.
Специалисты НМИЦ поделились опытом и наметили пути дальнейшей организационно-методической помощи по профильным направлениям, которая будет способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вектор развития, рекомендации для региона и общие впечатления от визита гости озвучили на рабочем совещании.