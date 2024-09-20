Выставка достижений сельхозпроизводства Югры
С 26 по 28 сентября в Ханты-Мансийске в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» пройдет XII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа.
В различных субъектах УФО такие выставки проводятся с 2010 года. Они посвящены достижениям агропромышленного комплекса Уральского региона, способствуют взаимодействию сельскохозяйственных производителей и потенциальных потребителей, насыщению рынка качественными товарами и поддержке малого и среднего бизнеса, занятого в сельхозпроизводстве.
С продукцией предприятий агропромышленного комплекса Югры гости познакомятся на стенде региона. Крупные предприятия и частные фермерские хозяйства представят мясные, рыбные и молочные продукты, консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия и дары северной природы — дикоросы (грибы, ягоды), собранные в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также натуральные сладости из ягод, орехов, сосновой и кедровой шишки.
Полезные натуральные продукты посетители смогут приобрести на уличной ярмарке, которая будет работать во время проведения выставки. Желающие освоить кулинарные традиции коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре, попробуют свои силы в мастер-классе.
Важная для развития сельхозпроизводства выставка пройдет при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. Организаторами Выставки являются: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонд развития Югры и КВЦ «Югра-Экспо».