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Регистрация на юбилейный форум «Российский Север» продлена на неделю

20.09.2024

Заявочная кампания форума «Российский Север» платформы Росмолодёжь. События продлена до 29 сентября. Форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации пройдёт в Салехарде с 20 по 23 ноября. Регистрация доступна на платформе Росмолодёжь.События.

На форум приглашаются участники в возрасте от 14 до 35 лет: молодые общественные деятели, которые занимаются социально значимыми вопросами малых этносов, языковые активисты, этноблогеры и дизайнеры, а также активисты Движения Первых из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Программа включает треки по направлениям: этнотуризм, медиаконтент, родные языки, имидж и развитие молодёжных сообществ.

«В первую волну регистрации мы увидели большой интерес молодёжи к участию на всех треках форума, которые будут предусмотрены в этом году. Понимаем, что у кандидатов разные обстоятельства. Есть и такие, кто выехал в отдаленные местности и находится без связи и доступа к интернету. Поэтому мы продлили регистрацию до 29 сентября. Призываю, не откладывать подачу заявки на последний день. Для организаторов впереди предстоит большая работа по рассмотрению и отбору кандидатов. Участниками форума станут 100 молодых людей», – отметила Инесса Яунгад, программный директор форума «Российский Север».

При подаче заявки для участия в мероприятии претенденту необходимо заполнить анкету и подготовить видеовизитку. Отбор участников проводит дирекция форума на основании следующих критериев: полнота заполнения анкетных данных, наличие опыта практической и профессиональной деятельности в соответствии с тематикой форума и наличие видеовизитки. По итогам конкурсного отбора претендент получит информационное письмо с результатом рассмотрения заявки.

В ходе форума пройдёт грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты для физических лиц. В этом году авторы проектов будут претендовать на гранты в размере до 1,5 млн рублей. Срок подачи заявок на грантовый конкурс продлится до 1 октября 2024 года. Защита проектов состоится в онлайн-формате. Победители будут награждены на торжественном закрытии форума в Салехарде.

Форум «Российский Север» проводится с 2015 года. С 2022 года Ямал определен постоянной площадкой события.

20.09.2024

20.09.2024