В Сургуте открывается Институт профессионального образования коренных народов Югры
13 сентября в Ханты-Мансийске под руководством заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елены Шумаковой состоялось заседание рабочей группы по созданию Института профессионального образования коренных народов Югры.
В нем приняли участие заместитель председателя Lумы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Еремей Айпин, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова, директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок, вице-президент общественной организации «Спасение Югры» Владимир Куриков и другие. На заседании обсуждались вопросы сохранения языков коренных малочисленных народов Югры. Ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок рассказал о деятельности Института профессионального образования коренных народов Югры, который открывается в г. Сургуте. По его словам, при открытии института выявилось две проблемы – это слабая мотивация учащихся получать профессиональное образование, также требуется решение кадрового вопроса по подготовке квалифицированных педагогов для этой системы.
Директор института профессионального образования коренных народов Югры Ольга Муллер отметила, что на данный момент ведётся работа с департаментом образования Сургутского района по организации инновационной площадки на базе школы-интерната Русскинская. Она сказала:
– У нас уже 8 лет действует центр комплексного исследования языкового и культурного наследия ханты, который вошел в структуру института. В рамках десятилетия языков коренных народов 1-2 ноября мы планируем провести международную конференцию «Родной и иностранные языки в поликультурном пространстве». Также мы проводим курсы переподготовки педагогических работников на тему «Хантыйский язык и методика его преподавания», подключили к курсам специалиста по сургутскому диалекту хантыйского языка Людмилу Николаевну Каюкову. В этом же году мы открыли направление «Технологическое образование на родном языке». Теперь наша главная задача – усилить профориентационную работу, которая должна проводиться совместно с образовательными организациями.
Следует отметить, департаментом образования и науки округа ежегодно проводится мониторинг поступления детей из числа коренных малочисленных народов Севера. В прошлом году 91% абитуриентов поступили учиться, в этом году – 97%. Но проблема состоит в том, что они не поступают на специальности по традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. И если даже абитуриенты поступают учиться в Российский государственный университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), то по окончании его остаются работать Москве, Санкт-Петербурге, не желают возвращаться жить в сёла.
Директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин отметил, что в настоящее время стоит задача поиска будущих абитуриентов для созданного института, задача популяризации языка, традиционных ценностей и использование языка в семье:
– Мы открыли Институт профессионального образования коренных народов Югры, окрыли одну специальность. Также открыли специальность при Сургутском государственном педагогическом университете. В Ханты-Мансийске открывается подготовительное отделение для детей из числа коренных народов при Югорском государственном университете. Теперь наша дальнейшая задача – запустить эту систему, чтобы это все развивалось, нужно открывать ещё дополнительные специальности, необходимо дальнейшее совместно сотрудничество с общественными организациями Югры.
Также на заседании рабочей группы говорили о реализации цифровых проектов по созданию национальных корпусов родных языков коренных народов Югры, о деятельности Окружной школы Медвежьих игрищ, руководителем которой является Тимофей Молданов. Врио директора Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Надежда Рагимова рассказала об участии редакции в популяризации создаваемых для студентов возможностей.
Надежда Рагимова