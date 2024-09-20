В Югре Росгвардия и Рыбоохрана подвели предварительные итоги ОПМ «Осенний нерест»
Межведомственные группы из числа сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО — Югре, государственных инспекторов регионального управления Росрыболовства и Природнадзора Югры продолжают выполнять рейдовые мероприятия на водных объектах рыбохозяйственного значениях Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов, где проходит осенняя миграция сиговых и осетровых видов рыб.
«В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «Осенний нерест» контрольно-надзорные группы уже выявили более 150 нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, изъяли свыше 250 единиц незаконных орудий рыболовства (сетей, фитилей, самоловов). Общая длина сетных орудий составила более 7 километров», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Руководство Росгвардии высоко оценивает эффективность взаимодействия между ведомствами и подчеркивает важность подобных мероприятий для сохранения биологического разнообразия водных биоресурсов и поддержания экологической безопасности в стране.
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