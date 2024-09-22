Руслан Кухарук встретился с семьями мобилизованных югорчан
Встречу с семьями бойцов из Югры, призванных в рамках частичной мобилизации, провёл накануне губернатор округа Руслан Кухарук. Запрос на такой разговор глава региона получил во время летних рабочих поездок по муниципалитетам округа.
В ходе подготовки ко встрече Руслан Кухарук поручил проанализировать обращения от семей мобилизованных, чтобы максимально полно ответить на вопросы, найти решения для сложных жизненных ситуаций.
«Конечно, звучали и очень личные истории, но именно из таких индивидуальных запросов складывается видение системных проблем, которые органы власти обязаны решить — в пределах своих полномочий», — отметил Руслан Кухарук.
Одним из главных запросов было лечение и реабилитация мобилизованных, прохождение военно-врачебной комиссии в Югре, доступность высокотехнологичной медпомощи и обследований после ранений и контузий по месту жительства.
«При обсуждении мер поддержки многие участницы подтвердили, что есть сложности в оформлении региональных выплат по ранению. Из-за отсутствия справок необходимой формы порой приходится доходить до суда, доказывая, что ранение действительно получено при выполнении боевых задач в зоне СВО», — подчеркнул глава региона.
В ходе встречи с участием военкома Югры Романа Вуколова, омбудсмена Натальи Стребковой были даны детальные правовые разъяснения об условиях и сроках отпусков для мобилизованных, о возможностях увольнения со службы многодетных мобилизованных, имеющих трое и более детей. Военный комиссар округа и уполномоченный по правам человека ответили на вопросы о поиске пропавших без вести, возвращению военнопленных.
«Не менее обсуждаемым стал блок вопросов о комплексном сопровождении семей и социальных координаторах. Обратная связь от участниц показала, что необходимо уже сейчас корректировать работу специалистов Агентства социального благополучия населения Югры и регионального филиала Фонда «Защитники Отечества». Пересмотреть их нагрузку, провести обучение с участием профильных служб, обеспечить обмен лучшими практиками между муниципалитетами», — отметил Руслан Кухарук.
Глава региона подчеркнул, что за три часа встречи не прозвучало неактуальных вопросов, каждый — справедлив и по делу. Часть из поднятых тем и проблем требует организационной настройки и большего контроля, для других необходимы изменения в региональном законодательстве. По всем запросам даны конкретные поручения.
«Все, что касается обратной связи с семьями, прямому диалогу с ними, — принято в работу незамедлительно. Мы обязаны быть на связи с каждой семьей, с каждым военнослужащим. Благодарю участниц встречи за крепость характера, откровенный разговор и за прозвучавшие предложения, которые направлены на защиту интересов многих семей. Уверен, что встреча была полезна для всех участников. Остаемся на связи», — резюмировал по итогам встречи Руслан Кухарук.