В Ханты-Мансийском районе засеяли под новый лес более двух гектаров земли
В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» жители столицы Югры высадили 5 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой.
Как сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов Югры, площадь участка лесовосстановления — 2,3 гектара. Ранее эта площадь использовалась под технологический объект.
Чтобы только-только посаженные сеянцы превратились в лес, понадобится несколько десятилетий. Повысить приживаемость новым деревцам помогут специалисты лесного хозяйства, они проведут трехлетний агротехнический уход.
«Посадить дерево — долг каждого человека. В этом году в автономном округе леса восстановят на площади 24 тысячи гектаров. Во время акции «Сохраним лес» ее участники — жители региона, лесозаготовители, Авиалесоохрана Югры, предприятия ТЭК, посадят почти 16 миллионов деревьев», — отметил заместитель губернатора Югры Сергей Черняев.
Напомним, Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в стране ежегодно с 2019 года. Стратегическая миссия проекта — к 2030 году высадить 5 миллиардов деревьев для увеличения поглощения парниковых газов и углерода. Свой вклад ежегодно вносят и югорчане. За последние три года во время акции они высадили 9,5 миллиона деревьев.