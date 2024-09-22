На XII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая пройдет с 26 по 28 сентября в Ханты-Мансийске, сельхозпредприятия и фермеры региона представят свои достижения.
Организатором экспозиции региона, Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в ее состав включены представители ключевых сельскохозяйственных отраслей. Это мясная и рыбная переработка, консервирование, производство деликатесов, хлебобулочное и кондитерское производство, а также уникальные направления — дары леса (ягоды, грибы, орехи) и полезные натуральные сладости, произведенные из дикоросов.
На стенде Югры посетители познакомятся с брендами «Вкусно! Мясо», «Гурман», «Белоярочка», мясокомбинат «Сургутский», с молочной продукцией от ОАО «Агроника» и КФХ Башмаков В.А. Рыбная продукция будет представлена компаниями ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» и АО «Югорский рыбоводный завод». Хлебобулочные изделия представит ООО «Хлебозавод «БОЯР». Традиционные для Югры продукты из оленины предложит АО «Саранпульская оленеводческая компания». Современный тренд на производство экологически чистой продукции поддержат торговые марки «Дары Югры» (продукция из грибов, ягод, кедровых орехов, собранных в хвойных лесах тайги) и Эко фабрика «Этника» (натуральные сладости из северных дикоросов). Продукция компаний и фермерских хозяйств будет продаваться в том числе на ярмарке.
Задача организаторов выставки – наладить взаимодействие сельхозпроизводителей с потребителями, повысить узнаваемость продукции местных производителей, а также увеличить ассортимент на региональном рынке, путем выявления новой востребованной продукцией.