Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении вируса ХЕС
Роспотребнадзор сообщает о распространении в стране нового варианта коронавируса COVID-19. По данным ведомства, новый подвид XEC намного более заразный, чем предыдущий штамм — омикрон.
Отмечается, что за прошедшую неделю в России выявили 32 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это на 29,8% больше, чем неделей ранее.
«Известия» со ссылкой на ведомство предупреждают, что XEC — это новый вариант SARS-CoV-2, а именно, рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.
Симптомы XEC, рассказывают врачи, схожи с предыдущими вариантами. У пациентов отмечаются уже знакомые всем лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
По словам врача-эпидемиолога из Новосибирска Якова Новосёлова, «неизбежное сезонное обострение», которое наблюдается уже много лет, особых хлопот не доставит.
«В Сибирь придет новый штамм COVID-19. Его отличает высокая заразность, но протекает он довольно легко. Я считаю, что опасаться особо нечего», — объяснил доктор.