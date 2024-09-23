Проект «Бизнес-классы Югры» расширился до 18 муниципалитетов округа
Бизнес-классы для школьников Югры появились в 18 муниципальных образованиях округа. Об этом рассказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин во время пресс-конференции в РИЦ «Югра».
По его словам, это классы со специальными модулями, которые действуют при поддержке предпринимательского сообщества. Изначально проект стартовал в Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганске и Нижневартовске.
«Ребята показывают интересные результаты в части финансовой грамотности и в том, как они проявляют себя на конкурсах. Учитывая успешность реализации проекта, с этого года мы ст
артуем не в четырех классах, а в 20-ти в 18 муниципальных образованиях», — уточнил Алексей Дренин.
Идея о создании таких бизнес-классов принадлежит уполномоченной по защите прав предпринимателей в Югре Ирине Каск.
«Все наши идеи и предложения рождаются из тех запросов, которые формирует бизнес. Идея о создании бизнес-классов родилась из обращений тех молодых предпринимателей, которые сталкивались со сложностями из-за недостатка компетенций. В некоторых ситуациях им не хватает знаний, в других случаях — силы духа, мотивации. Предпринимательство — это всегда высокие риски, и нам хотелось бы снизить эти риски и помочь предпринимателям определиться. Поэтому мы пошли в школу с профориентационной задачей. Мы, конечно, не думали, что проект получит такой широкий масштаб, это не может не радовать», — сказала Ирина Каск.
Как рассказала омбудсмен, к проекту подключились Торгово-промышленная палата Югры, Сургутская торгово-промышленная палата, Фонд «Наше будущее».