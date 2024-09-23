В Музее природы и человека состоится презентация книги про речников-путейцев
Презентация книги «Труженики голубых дорог» пройдет в ханты-мансийском Музее природы и человека 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Автор издания — Алексей Барышников, который проработал более 50 лет на реке. Он почетный работник речного флота, почетный работник транспорта России, заслуженный работник транспорта Югры.
«В своей книге Алексей Егорович рассказывает об основных этапах становления и развития путевого хозяйства Обь-Иртышского бассейна в границах региона. Опираясь на архивные материалы и личные воспоминания ветеранов отрасли, автор повествует о трудовом и жизненном пути речников-путейцев и организаторов производства, а также работников других отраслей науки и техники, государственных и общественных деятелей, уделявших значительное внимание безопасному судоходству и речному флоту», — говорится в сообщении пресс-службы.
Книга посвящена 180-летию прибытия первого парохода в село Самарово, 80-летию образования Самаровского и Салехардского технических участков, 60-летию начала «нефтяной» навигации на реке Конде и Иртыше и промышленного освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Начало презентации в 16:00. Вход свободный.