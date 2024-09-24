В Сургуте состоится выставка, посвященная образованию Росгвардии
25 сентября в Сургуте в историческом парке «Россия — Моя история» состоится открытие мультимедийной выставки «Росгвардия. Оплот правопорядка и безопасности»
В Сургуте будет проходить выставка, посвященная 8-летию со Дня образования Управления Росгвардии в Югре. В экспозицию вошли больше 240 фотографий и видеороликов, повествующих о служебно-боевой деятельности внутренней армии региона. Югорские фотографы Игорь Дементьев, Алексей Андронов, а также военные фотокорреспонденты Росгвардии Алексей Романенко и Эльдар Хафизов рассказали в своих работах об участии военнослужащих и сотрудников ведомства в специальной военной операции, обеспечении ими общественной безопасности и правопорядка в период проведения спортивных, культурных и других общественно-значимых мероприятий, об их борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также государственном контроле за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и развитие военно-патриотического движения в регионе.
На выставке также будут представлены работы специалистов пресс-службы Росгвардии Югры Натальи Васильченко и Артема Енова.
Выставка будет работать для всех желающих и продлится до конца октября.