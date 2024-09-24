Приоритеты нового губернатора. Экспертный взгляд
Вот уже почти две недели Руслан Кухарук работает в должности губернатора Югры. Сегодня с участниками экспертного клуба обсуждаем избрание главы региона, какие направления его программы особенно важны и какие приоритеты развития региона предлагают общественники.
Инвестиции в импортозамещение
Многие положительно оценили тот факт, что губернатором Югры избрали человека, который родился и вырос в округе. Об этом сказал директор центра правовой поддержки «Югорский СоветникЪ» Алексей Редькин. Он также отметил, что Руслан Кухарук много лет руководил крупным городом и не понаслышке знает, как правильно формировать бюджет и решать хозяйственные вопросы.
– Губернатор должен решать не только политические вопросы, но и хозяйственные, обеспечивать жизнедеятельность людей на территории, чтобы им было комфортно и хорошо здесь жить. У Руслана Николаевича есть опыт работы в Тюмени, а значит, опыт общения с корпорациями. Каких в нашем округе много. Если человек умеет с ними общаться – это большой плюс. Не секрет, что у нас есть моногорода, которые живут только за счет того, что в них есть градообразующие предприятия – нефтяная или газовая компания, в результате – от того, как мы выстроим взаимоотношения с этой компанией, зависит, будут ли люди жить в том или ином городе, – отметил Алексей Редькин.
Эксперт подчеркнул, что возраст Руслана Кухарука говорит о том, что это человек молодой, амбициозный, готов учиться и применять новые знания.
– Очень много проблем начинается из-за того, что мы делаем «как привыкли» – это говорит о стагнации. Попытки решения новых задач, вызовов старыми методами в большинстве своем приводит к краху, – считает юрист.
По его мнению, первое, на что стоит сделать ставку главе региона, – это развитие инвестиционных программ технологического и культурного направлений.
– Наш округ – практически донор для всей страны и наши нефтяные и газовые компании дают деньги в бюджет, создают рабочие места, но они работают на импортном оборудовании. Заменив оборудование с импортного на наше, мы создаем, во-первых, свою независимость от иностранных государств, а во-вторых, высокотехнологические производства, а значит, новые рабочие места. За этим – рост людей. Невозможно работать на сложном станке, имея три класса образования. Поэтому инвестиционные программы импортозамещения влекут за собой много положительных изменений в разных слоях жизни. Будем надеяться, что Руслан Николаевич соберет команду, которая ему будет помогать воплощать это все в жизнь, – сказал Алексей Редькин.
Высокую планку опускать нельзя
Председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова отметила, что избрание Руслана Кухарука губернатором Югры – важный шаг для региона, а учитывая его опыт и знания, он сможет продолжить развитие прошлых инициатив и ввести новые идеи, отвечающие современным вызовам.
В программе Руслана Кухарука эксперт выделила несколько ключевых аспектов. Среди них – стимулирование местного бизнеса, создание новых рабочих мест, а также привлечение инвестиций в стратегически важные отрасли, улучшение качества жизни граждан через развитие социальной инфраструктуры – образования, здравоохранения, жилья.
Кроме того, Алсу Маганова отметила другие положительные стороны программы Руслана Кухарука: важность охраны окружающей среды и внедрение устойчивых практик для сохранения природных ресурсов, внедрение современных технологий и цифровых решений для повышения эффективности управления и удобства жителей.
К основным приоритетам, которые должны быть утверждены, Аслу Маганова отнесла инвестиции в инфраструктуру – ремонт и строительство дорог, мостов и общественного транспорта для повышения доступности региона.
Эксперт обозначила важным развитие образования и науки, модернизацию медицинских учреждений и повышение доступности помощи для населения, поддержку местных инициатив и развитие культурной инфраструктуры.
– Эти приоритеты создадут прочную основу для устойчивого роста и процветания Югры на будущее, – уверена спикер.
Главный редактор газеты «Новости Югры», сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Меркушев также сделал акцент на том, что регион возглавил человек, который пришел на этот пост с должности мэра, а значит, как никто другой понимает все сложности и задачи местной власти.
– Часто мы, как журналисты, сталкиваемся с людьми, которые порой не знают, как решить свою проблему. Жилье, детские площадки, ЖКХ, дороги. А муниципалитет не имеет возможности решить эти проблемы за счет собственных средств. Поэтому мысль о том, что нельзя делить проблемы на «региональные» и «муниципальные», очень быстро нашла отклик у жителей Югры, – заметил эксперт.
Владимир Меркушев подчеркнул, что региону нужно бороться за человеческий капитал. Сейчас даже зарплата – не самое важное конкурентное преимущество. Это видно по ситуации с врачами в округе. По мнению губернатора, жизнь в Югре должна стать комфортной и привлекательной для всех, начиная с городской среды и заканчивая социальной поддержкой.
– В планах работы уже значится расселение югорчан из аварийного жилья, забота о наших муниципалитетах, о районах, деревнях, создание объектов комфортной городской среды. Парки, детские площадки, набережные. Руслан Николаевич отдельно вынес вопрос повышения транспортной доступности в нашем регионе, с его отдаленными территориями, это вопрос не просто важный, а жизненно необходимый. Сюда же – и модернизация коммунальной инфраструктуры, – сказал Владимир Меркушев.
Большая работа, согласно программе нового губернатора, будет проведена и в сфере адресной поддержки бойцов СВО, их семей, наших друзей на подшефной территории.
– Уверен, что наши парни там, за ленточкой, не останутся без поддержки своей малой родины, – сказал эксперт.
Югра – Тюмень: сотрудничество
Федеральные эксперты прокомментировали волнующую многих югорчан тему – о взаимоотношениях нашего региона с Тюменью.
Политический консультант Виктор Потуремский заметил, что избрание Руслана Кухарука закономерно, так как он – выпускник школы губернаторов. А эта площадка доказала свою состоятельность в плане рекрутинга высших должностных лиц.
– Новый губернатор – выходец из Ханты-Мансийского автономного округа, при этом имеет тесные связи с Тюменской областью. С самого начала политик ясно дал понять, что не собирается сворачивать программу «Сотрудничество», но выводит ее на новый уровень. Фактически Тюмень и Югра не только продолжат добрососедские отношения, но и начнут полномасштабные стратегические проекты, – отметил эксперт.
Политолог Константин Калачев отметил, что Тюменская область и Югра будут работать, обеспечивая взаимовыгодное развитие.
– Слияния и поглощения не будет. Югра не утратит субъектность. Будут глубокие рабочие отношения, более эффективное и качественное региональное управление, – высказал мнение эксперт.
Он считает, что региону повезло с новым губернатором.
– Обычно, когда присылают «варягов», они очень часто работают по принципу временщиков. Но здесь мы видим человека, который вернулся в Югру с приобретенным опытом Тюмени, – подчеркнул Константин Калачев.
Он заметил, что теперь тюменский опыт принесет пользу Югре. Руслан Кухарук всегда учитывал интересы как бизнеса, так и простых людей. Успешный диалог обеспечивает обратная связь с населением. В первый же день после вступления в должность главы региона Руслан Кухарук поручил разработать цифровую платформу, на которой можно будет отслеживать показатели территорий по исполнению национальных и региональных проектов. И это означает новый уровень работы с муниципальными кадрами.
– Нет универсальных людей, есть универсальные команды. Важна кадровая политика, система приоритетов. Я думаю, по всем позициям у Руслана Кухарука все нормально. Хочется надеяться на то, что Ханты-Мансийский автономный округ останется витриной достижений современной России, – резюмировал политолог.