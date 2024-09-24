В Сургутском районе прошел слет детских патриотических организаций
В минувшие выходные в Солнечном прошел слет детских патриотических организаций РДДМ «Движение первых сквозь призму времени». Мероприятие приурочено к 100-летию Сургутского района, сообщает пресс-служба самого крупного муниципалитета Югры. Слет был организован при грантовой поддержке главы Сургутского района, которую получила одна из районных некоммерческих организаций.
В слете приняли участие 160 детей и подростков из 16 школ района.
«Объективная реальность нашего времени такова, что за умы молодежи идет настоящая борьба, причем борьба с самого раннего возраста. Причем вопросам воспитания с молодежью уделяется очень большое внимание не только на муниципальном, но и на федеральном уровне. Подтверждение тому, что Президент РФ Путин поддержал и дал старт Российскому движению детей и молодежи «Движение первых». Поэтому я хочу выразить надежду и уверенность, что мы эту борьбу выиграем, и наша молодежь будет достойным продолжателем побед и достижений предыдущих поколений, - отметил на открытии Андрей Трубецкой.
Слет продолжился спортивно интеллектуальной игрой – «Зарница» и битвой в лазертаг и мастер-классами.
Сегодня более 7 тысяч обучающихся являются участниками «Движения первых», более того, в настоящее время открываются первичные отделения в таких организациях как библиотеки, детские школы искусств и детские сады.
«Так как этот года объявлен Годом семьи, у нас помимо 12 направлений есть 13-е направление. Это трек «Родные и любимые», который ведет свою деятельность, направленную на сохранение семейных ценностей», - уточнила муниципальный координатор «Движения первых» в Сургутском районе Айна Муслимова.
На сегодняшний день порядка 450 школьников проживающих в муниципалитете, посещают военно-патриотические клубы.