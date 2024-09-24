В Югре идут последние приготовления дорог к зимнему периоду
Готовность автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети к эксплуатации в зимний период обсудили в Правительстве региона.
Так, до 5 октября будет проведена проверка готовности филиалов подрядной организации АО «ГК «Северавтодор» к оказанию услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Югры в зимний период.
«Будут проверены запасы противогололедных материалов, готовность и техническое оснащение дорожных машин и механизмов, необходимая документация. Общая расчетная составляет 229 тысяч тонн. Готовится к эксплуатации 512 единиц дорожно-строительной и специальной техники для оказания услуг по содержанию автомобильных дорог в зимний период. Вся техника, задействованная на содержании автомобильных дорог, оснащена необходимыми техническими средствами», — сообщил директор управления автомобильных дорог Алексей Осинцев на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Он добавил, что текущее состояние данных дорог позволяют контролировать информационная система «Дороги Югры» и региональная навигационно-информационная система на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. Они автоматизируют работу по сбору и обработке информации о содержании автомобильных дорог.
Также идут подготовительные работы по устройству зимних автомобильных дорог, а также ледовых переправ. Информация о ходе выполнения работ по устройству и планируемых сроках ввода в эксплуатацию зимников и ледовых переправ, а также информация о вводимых ограничениях будет размещаться и регулярно обновляется на сайтах управления автомобильных дорог и департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа.
Начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения управления МВД России по Югре Максим Галушков также напомнил, что осень-зима традиционно самые аварийно-опасные периоды.
«С наступлением зимы госавтоинспекция планирует круглосуточно осуществлять контроль за состоянием автодорог», — заверил Максим Галушков.
В ходе обсуждения Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства сформировать базу данных по претензионной работе в отношении подрядчиков.
«Сегодня мы работаем с учетом опыта прошлого сезона. Нужно подготовить основу для будущего сезона», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Также глава региона обратил внимание глав муниципальных образований на важность готовности соответствующей техники.
«Возьмите это на личный контроль. Должна быть реальная готовность», — сказал Руслан Кухарук.