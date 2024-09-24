Руслан Кухарук встретился с участниками «Движения первых»
Губернатор Югры Руслан Кухарук поучаствовал в координационном совете по взаимодействию с движением детей и молодежи «Движение первых». Участники встречи обсудили региональные проекты, помогающие определиться с профессией и общественной деятельностью.
«Один из таких проектов «Движения первых» — «Студенческие смены в Югре» — реализуется впервые. Он стартовал сегодня: 18 одиннадцатиклассников из разных муниципалитетов Югры на пять дней стали студентами Югорского государственного университета. Ребята познакомятся с преподавателями, узнают о возможностях научной и творческой деятельности в вузе. До конца года студенческие смены пройдут также в Сургутском госуниверситете и Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже. Договорились, что в конце года РДДМ поделится результатами. Важно получить оценку эффективности такого формата от самих школьников», — написал Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
Второй темой, которую обсудили участники встречи, стал проект «Обучение служением» в ЮГУ. Участники «Обучения служением» совмещают учебу с общественной деятельностью. Среди таких проектов — игры для детей с особенностями развития, книги для слабовидящих детей, чат-бот с базовыми основами здоровьесбережения на Севере.
«Югра —в числе десяти пилотных регионов, в которых реализуется проект «Обучение служением. Первые». В нем принимают участие учащиеся 18 школ округа. Под присмотром студентов-наставников школьники включаются в общественную работу и проекты некоммерческих организаций. Поручил профильным департаментам оказать содействие в реализации проекта», — подчеркнул глава региона Руслан Кухарук.
Ранее мы сообщали, что команда «Движения Первых» из Югры стала победителем на «Зарнице 2.0».