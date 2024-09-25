Руслан Кухарук провел заседания комиссий по подготовке к зимнему периоду
Губернатор Югры Руслан Кухарук подвел итоги профильных совещаний по вопросам подготовки к зимнему сезону. Он отметил, что в числе прочих вопросов очень важное место занимает подготовка зимников и ледовых переправ в установленные сроки с учетом погодных условий.
«В преддверии зимнего периода обсуждали вопросы подготовки к предстоящему сезону на профильных комиссиях при Правительстве Югры – по обеспечению безопасности дорожного движения и по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главы муниципалитетов и руководители профильных служб доложили об итогах дорожно-ремонтной кампании, готовности подрядных организаций к оказанию услуг по содержанию дорог регионального и муниципального значения. Поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры взять на особый контроль подготовку зимников и ледовых переправ, они должны быть введены в установленные сроки, с учетом погодных условий», – отметил Руслан Кухарук.
Также в преддверии зимнего периода участники совещаний затронули еще одну важную тему готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду.
«Руководители отраслевых ведомств доложили о 100-процентной готовности к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения и социального назначения. По словам директора департамента строительства и ЖКХ Матвея Карова, в муниципалитеты в полном объеме досрочно завезли котельные топливо и горюче-смазочные материалы. Для оперативного устранения возможных неисправностей сформированы 397 аварийных бригад. К середине ноября главы городов и районов должны обеспечить получение паспортов готовности муниципалитетов к отопительному сезону», – подчеркнул губернатор автономного округа.
Он добавил, что поручил руководителям муниципалитетов и окружных департаментов, которые курируют вопросы подготовки к зимнему периоду, принять все необходимые меры по обеспечению надежности системы теплоснабжения, безопасности и комфорта жителей в отопительный период.