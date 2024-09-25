Югорчане могут принять участие в создании поэтического сборника, посвященного СВО
Ассоциация волонтеров специальной военной операции реализует проект по отбору авторских стихотворений для создания поэтического сборника, посвященного специальной военной операции.
Инициатива направлена на оказание помощи военнослужащим и добровольцам, а также реализовать программы материального обеспечения участников СВО.
Отобранные произведения будут объединены в сборник, издание которого планируется до ноября текущего года. Все средства, полученные от продажи сборника, будут направлены на закупку гуманитарного груза для участников специальной военной операции.
Принять участие могут все граждане Российской Федерации. Для этого необходимо направить собственные стихотворения, которые отражают дух времени, патриотизм и поддержку наших героев, на электронный адрес Ассоциации волонтеров СВО volsvo@rambler.ru до 30 сентября 2024 года.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Ассоциации волонтеров специальной военной операции https://волонтеры-сво.рф/.