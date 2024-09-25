Сегодня в Сургуте открывается 29-я Международная специализированная технологическая выставка «Сургут. Нефть и Газ»
Это уже традиционная площадка для демонстрации новейших достижений в области разработки и эксплуатации месторождений.
В Сургуте с 25 по 27 сентября в СОК «Энергетик» будет проходить выставка «Сургут. Нефть и Газ». На мероприятии представят самые масштабные разработки и решения в области нефтегазовой промышленности. Будут проведены специализированные конференции, семинары и мастер-классы с участием ключевых экспертов нефтегазовой отрасли.