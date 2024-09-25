Талантливая молодежь Югры может получить грант губернатора
Прием заявок на премию Губернатора Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи продолжится до 30 сентября. Участвовать могут югорчане в возрасте от 14 до 35 лет.
Премия присуждается по 14 направлениям: за успехи в добровольческой (волонтёрской), творческой и общественно-политической деятельности, в областях цифровых технологий, медиакоммуникаций, экопросвещения, предпринимательства и управления, научно-технического развития, науки и образования, развитие студенческого или школьного потенциала, а также за вклад в такие важные направления, как формирование здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, межнациональные отношения, профилактика экстремизма и сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера.
Размер премии – 55 тысяч рублей. Награда присуждается за достижения за предыдущие 3 года, но не чаще одного раза в 3 года. Учитываемый период этого конкурса – три календарных года: 2021, 2022, 2023.
Подать заявку можно здесь.
Заявки на присуждение премии подаются через Единый личный кабинет активиста на сайте elkanko.ru: https://elkanko.ru/
Отправлять заявки на присуждение премии могут органы местного самоуправления муниципальных образований, общественные советы при органах местного самоуправления муниципальных образований, члены Общественной палаты, детские и молодежные общественные объединения, образовательные организации высшего и профессионального образования, некоммерческие организации, молодежные совещательно-консультативные органы.
Получить консультацию по вопросам подачи представлений можно по электронной почте: labunets@ugramolod.ru или по телефону +7 (953) 366-55-56.