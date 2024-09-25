Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей прошли в 7 муниципалитетах Югры
Завершилась первая неделя экспертных сессий по внедрению инвестиционных профилей в рамках проекта Фонда развития Югры «Инвестшкола 3.0» и реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
Встречи прошли в Пыть-Яхе, Покачах, Радужном, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Лангепасе.
Участниками экспертных сессий стали представители органов местного самоуправления муниципальных образований, курирующие вопросы инвестиционной деятельности, представители предпринимательского и бизнес-сообщества, активной молодежи и общественных объединений.
Экспертами сессий выступили представители Национального института инвестиционного развития территорий Антон Язовских и Евгений Сучков.
В рамках сессий были представлены образы будущего городов, актуализированы существующие бизнес-идеи с включением в инвестиционный профиль. На основе полученных данных будут созданы «дорожные карты» действий органов местного самоуправления.
«Работа с муниципалитетами показала положительный результат, общие усилия наставников и местных команд отражаются на благоприятном климате и комфортных условий для ведения бизнеса. Повышают предпринимательскую активность и позволят реализовать намеченные бизнес-идеи, проекты», - отметил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.
Отметим, что обучающая программа проекта «Инвестшкола 3.0.» для муниципальных команд автономного округа проходит с 16 сентября по 11 октября 2024 года в 22 муниципальных образованиях. Экспертные сессии нацелены на актуализацию бизнес-идей инвестиционных профилей и формирование дорожных карт по их внедрению в практику управления.