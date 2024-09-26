МРОТ вырастет с 2025 года до 22 440 рублей
Минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,5 % с 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства России.
«С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, что составит 22 440 рублей», — сказал он.
По словам Михаила Мишустина, эта мера позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов россиян.
Комментируя параметры федерального бюджета на ближайшие три года и бюджетов внебюджетных государственных фондов, глава правительства отметил, что в соответствии с указом Президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда.
«Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 000 рублей», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что проект закона о повышении МРОТ внесут в Госдуму до 1 октября.