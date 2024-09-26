В Югре школьников и студентов переводят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ
Как сообщает Роспотребнадзор, эпидпорог заболеваемости в регионе превышен почти на 50 %.
Чаще всего болеют дети от 7 до 14 лет. Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой неделей повысилась до 9,7 случаев на 100 тысяч населения. Большинство из них протекает в форме ОРВИ (98,2 %), и чуть менее 2 % — в форме пневмоний. Наибольшее число больных коронавирусом фиксируется в Сургуте, Нягани и Кондинском районе.
«В связи с заболеваемостью ОРВИ на 38-й неделе разобщены и переведены на дистанционные формы обучения восемь групп в шести детских садах, 66 классов в 25-ти школах, 43 группы двух ссузов и одна группа в вузе», — уточняется на официальном сайте Роспотребнадзора.
Также в ведомстве отметили, что в Югре началась подготовка к эпидемическому сезону гриппа. В ее рамках должны привить до 60 % югорчан. На 20 сентября в регионе уже привили почти 178 тысяч человек, или 17,1 % от плана.
Для укрепления иммунитета, снижения восприимчивости организма к инфекционным заболеваниям жителям региона рекомендуют сбалансированно питаться, закаливать организм водными процедурами, быть физически активными, проводить в помещениях дезинфекцию и влажную уборку, ограничить контакты в период распространения инфекции.