Югра делится результатами климатических исследований
На этой неделе в Якутии проходит V Северный форум по устойчивому развитию. Одна из ключевых тем — глобальное изменение климата. Опыт региона в данной сфере представил Губернатор Югры Руслан Кухарук.
«От климатических изменений напрямую зависит будущее регионов, и Югра здесь активно включена в исследовательскую работу. На полевом стационаре «Мухрино» изучают потоки парниковых газов на примере болотной экосистемы, ее отклика на изменение климата, разрабатывают технологии контроля углеродного баланса. За 20 лет исследований накоплены уникальные данные, наш полигон включен в федеральные программы экологического развития и климатических изменений. Выстроено партнерство с лабораториями из Беларуси и Китая», — рассказал Губернатор.
Руслан Кухарук также предложил одно из мероприятий Северного форума — международную конференцию «Молодежь Арктики» — провести в 2025 году в Белоярском районе, который вошел в Арктическую зону России.
Отметим, в форуме принимают участие представители научного сообщества, органов власти, общественных объединений вместе с экспертами из других регионов России и 17 стран мира. Они обсуждают развитие северных территорий, их жизнестойкость и решения по созданию комфорта в городах Арктики.