Сельхозпредприятия и фермеры представляют свои достижения в Ханты-Мансийске на XII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО
Сегодня в Ханты-Мансийске стартовала XII Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, которая продлится до 28 сентября. Свои экспозиции в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» представляют 79 компаний, 14 из них — нашего региона.
Департамент промышленности Югры включил в состав экспозиции региона представителей ключевых сельскохозяйственных отраслей. Это мясная и рыбная переработка, консервирование, производство деликатесов, хлебобулочное и кондитерское производство, а также уникальные направления — дары леса (ягоды, грибы, орехи) и полезные натуральные сладости, произведенные из дикоросов.
В частности, на стенде Югры посетители могут познакомиться с брендами «Вкусно! Мясо», «Гурман», «Белоярочка», мясокомбинат «Сургутский», с молочной продукцией от ОАО «Агроника» и КФХ Башмаков В.А. Рыбная продукция представлена компаниями ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» и АО «Югорский рыбоводный завод».
Задача организаторов выставки — наладить взаимодействие сельхозпроизводителей с потребителями, повысить узнаваемость местных брендов, а также увеличить ассортимент на региональном рынке путем выявления новой востребованной продукции.
Сегодня участников ждет обучающий семинар «Перспективы выращивания плодово-ягодных растений с использованием биотехнологических методов», открытая конференция «Приоритетные направления развития регионального экспорта продукции АПК», практический семинар «Производство и реализация органической продукции и продукции «Халяль» и кейс-сессия «Кооперативная мастерская».
Завтра, 27 сентября, ключевым событием деловой программы станет пленарная дискуссия с участием заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрея Разина. Также на мероприятии работников промышленности и агропромышленного комплекса наградят государственными наградами и благодарственными письмами полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Важной частью выставки станет проведение совета по вопросам развития агропромышленного комплекса в регионах, входящих в УрФО. Для гостей и участников выставки состоится ряд образовательных мероприятий.
Организаторы мероприятия — правительство автономного округа, фонд развития Югры, региональная платформа поддержки предпринимателей «Югра Открытая». Выставка проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе В. Якушева.