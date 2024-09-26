Наталья Комарова приступила к работе в Совете Федерации
Экс-губернатор Югры Наталья Комарова получила удостоверение сенатора Совфеда и приступила к работе на новом посту.
Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко вручила удостоверение и нагрудный знак новому представителю Югры в Совфеде. Наталья Комарова вошла в число 14 российских сенаторов, которые начали работать в этом качестве после осенних выборов.
Напомним, постановление о наделении полномочиями сенатора подписал губернатор округа Руслан Кухарук. Он отметил колоссальный опыт работы Натальи Комаровой. Она, в свою очередь, выразила благодарность губернатору за доверие представлять регион в Совете Федерации и подчеркнула, что продолжит работу на благо жителей округа.
«На данный момент — это наиболее правильное решение, чтобы оставаться с югорчанами. Продолжая работу вместе, рассчитываю на то, что мои предложения будут учтены при реализации в регионе проектов, направленных на повышение качества жизни югорчан», — подчеркнула экс-губернатор.
Наталья Комарова возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ с 2010 по 2024 годы.