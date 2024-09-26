Наталья Комарова приступила к работе в Совете Федерации

Сегодня в Ханты-Мансийске стартовала XII Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, которая продлится до 28 сентября. Свои экспозиции в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» представляют 79 компаний, 14 из них — нашего региона.